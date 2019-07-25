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韓SK海力士擴大減產 台記憶體族群股價齊揚

最新更新：2019/07/25 13:15

（中央社記者張建中新竹25日電）韓國記憶體廠SK海力士（Hynix）決定擴大減產，市場看好將有助記憶體市況好轉，激勵南亞科等記憶體族群今天股價齊揚。

SK海力士今天宣布第2季營運結果，受動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）平均售價分別重挫24%及25%影響，季營收滑落至6.45兆韓元，季減5%，營業淨利6380億韓元，季減53%。

對於日韓紛爭影響，SK海力士警告兩國衝突升高可能導致供應中斷，並宣布自第4季起減少DRAM產能，而且，NAND Flash投片減少幅度也將自10%，提高到15%，明年投資額也將大幅減少。

投資人看好SK海力士擴大減產，將有助記憶體市況進一步好轉，記憶體廠營運可望受惠，市場買盤積極湧入南亞科等記憶體族群，推升類股股價齊揚，為今天盤面焦點。

南亞科盤中股價一度達新台幣76.6元，漲4.8元，漲幅達6.68%，創11個多月來新高價。旺宏一度達32.15元，漲1.6元，漲幅約5.23%，創10個多月新高價。

華邦電股價也一度達18.5元，漲1元，漲幅5.71%，為11個多月新高；威剛一度達53.7元，漲1.5元，漲幅2.87%。（編輯：郭萍英）1080725

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