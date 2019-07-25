友達彭双浪：貿易戰拖長復甦時間 旺季仍須審慎

（中央社記者潘智義台北25日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天在線上法人說明會表示，G20峰會後美中貿易戰好像緩解，但本質未改善，不確定性延伸，拖長產業復甦時間。第3季雖是傳統旺季，仍應審慎應變。

彭双浪指出，去年下半年中國大陸面板新產能不斷開出，供過於求現象未見緩解，雖然進入第3季傳統旺季，但仍審慎應變。現階段重點就是看供需，尤其中國很集中的推出新產能，未來幾年供過於求必是常態，至於會持續多久仍然難料。

因此，需求能見度未改善很多，下游品牌商優先消化庫存，下半年即便是銷售旺季，但今年的表現仍需觀察，不敢太樂觀，必須審慎準備，固然市場仍有需求，尤其在貿易戰下有急單需求，雖在製造端做好準備，也需承擔不確定風險。

他說，今年面板供給符合預期，但需求卻比預期少，加上美中貿易戰干擾，所以今年整體產業表現不如預期。在產業狀況很不好的情形下，友達仍能維持相對不錯的業績，就是因為聚焦價值型產品，推出客製化、少量多樣產品。

他強調，價值型產品「大廠看不起，小廠做不了」，但卻需要技術能力，良好的內部管理，甚至連供應鏈管理也要做好，才能加大這類產品帶來的營運成長力道；而價值型產品不似消費型產品可以大量成長、快速成長，也是必須正視的現象。

因應面板供過於求，彭双浪表示，早有準備，力推利基型產品、價值創新，以及對客戶提供一站式服務，並跨足智慧醫療、智慧零售，未來看友達，可能要考慮友達是否為純面板公司？因為必需同時考慮友達其他的投資事業。（編輯：蘇志宗）1080725