工總白皮書提211項建言 籲政府協助台商因應變局

（中央社記者蔡芃敏台北29日電）全國工業總會今天發表2019年白皮書，提出211項建言，工總理事長王文淵表示，美中貿易衝突影響全球景氣，台灣政府應創造友善經營環境，制定務實有效政策，吸引台商、外商根留台灣。

工業總會今天發表「2019工總白皮書」，共提出211項建言，分別為「產業發展」、「能源政策」、「環境及安全衛生政策」、「賦稅暨金融政策」、「勞資關係暨人力資源」、「國際經貿」、「兩岸政策」、「智慧財產權」與「青年政策」等9大單元。工業總會理事長王文淵、秘書長蔡練生等人均出席記者會。

王文淵說，美中貿易戰自去年開始升溫，對全球投資、股市已造成衝擊，也對供應鏈帶來影響。除了美中關係緊張，日本與韓國、印度與美國間也有貿易衝突。

王文淵指出，在全球景氣充滿不確定下，政府應創造友善經營環境以及制定務實有效的政策，吸引台商、外商根留台灣。

蔡練生說，政府應就美中貿易衝突及科技對抗對台灣產業的衝擊，進行客觀、全面的調查，提出完整、詳實、量化的分析與評估，以求對策。

蔡練生表示，政府對內應儘速解決國內五缺及勞資、長照與環保等問題，並客觀檢討國家能源政策，確保台灣穩定供電。

他說，建議政府將超額稅收用於擴增租稅優惠項目，若將其運用於鼓勵民間投資，擴大租稅優惠項目上，長期可促進經濟成長與就業，也可以增加賦稅收入；也建議修改財政收支劃分法，提高地方政府核配比例，以提升地方政府招商意願。

蔡練生指出，對外則該積極改善兩岸關係，創造互信與合作空間，降低兩岸的緊張與敵對，並因應國際情勢，協助台商調整投資及營運布局，同時檢討新南向做法，積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

此外，工總指出，國家發展委員會主委陳美伶親自主持跨部會協調會議，解決多項問題，相較以往政府問題回復可接受度為6成，今年可接受度高達74.46%，創下12年來新高。（編輯：黃國倫）1080729