工總白皮書憂缺電 籲核電應備而不用

（中央社記者蔡芃敏台北29日電）工業總會「2019工總白皮書」提及能源政策，工總副理事長林明儒今天表示，產業對於未來穩定供電仍感憂慮，政府應將核電備而不用，增加電力調度彈性，消除產業界疑慮。

工業總會今天發表「2019工總白皮書」，聚焦兩岸、能源、勞資等九大單元，工總理事長王文淵、工業總會副理事長林明儒等人均出席記者會。

工總白皮書指出，產業對於未來穩定供電仍備感憂慮，尤其美中貿易戰下，台商紛紛回流，也會增加電力需求，政府應根據用電需求及綠電建設進度，在維持供電穩定、及碳排放減量目標，調整各種能源發電的配比，消除產業界對電力供給疑慮。

林明儒呼籲，政府應將核電備而不用，增加電力調度彈性。王文淵也說，美國三哩島核電廠、車諾比和日本福島電廠曾發生核災事件，但這3起核災是不該發生的，「核能還算是安全的」，且中國也有多座核電廠，如果發生（核災），台灣恐怕也逃不了。

林明儒說，政府預估2025年天然氣、燃煤及再生能源發電配比將為50%、27%、20%，但是，短短幾年能源配比要做出巨變，能源政策似乎太匆促。

他說，深澳電廠停建加上地方政府減煤限制，恐造成北部供電失衡，面臨缺電危機；再生能源部分，可建置太陽能的土地嚴重不足，目前進度嚴重落後；燃氣供電占比增加，但面臨夏天颱風季，天然氣恐怕無法靠港，台灣恐面臨斷氣，攸關民生及國安問題。（編輯：黃國倫）1080729