大到不能倒銀行 產學界建議降低增提資本比率

（中央社記者劉姵呈台北29日電）針對金管會要求系統性銀行加計增提4%資本的規定，學者及業者今天都提出實務上的意見，建議內部管理資本增提比率應降低。

金融監督管理委員會6月底發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」修正草案，並認證台灣5家「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）包括合作金庫、中國信託銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行與國泰世華銀行。

金管會除參考巴塞爾銀行監理委員會（BCBS），要求額外提列2%的緩衝資本之外，另外要求這5家銀行再提列2%的內部管理資本，降低發生金融風暴的可能性。

台灣經濟研究院今天舉辦「平衡資本適足與經營績效的策略探討」論壇，與會專家及業者建議，針對D-SIBs加計增提4%資本的規定，應改為2%，並要求業者自律性制定資本管理機制與相應的資本補充計畫，以作為主管機關未來查核時的參考，而非明定內部管理資本的增提數額。

台經院表示，首先，台灣銀行業者近3年近年平均資產報酬率，差不多落於0.5%至0.7%間，遠不如被指定為G-SIBs的國際大型金融機構（如花旗為0.87%、JP Morgan為1.18%），但卻須符合較高的資本適足率，恐不利於銀行業者的國際競爭力。

其次，從2017年全球前200大銀行的平均權益成本為9.7%來看，近3年國內銀行業者平均淨值報酬率仍不到9.5%，顯示經營壓力不輕，若再要求更高的資本計提，恐壓縮業者的業務拓展能力與經營彈性。

第三，以資產規模計算，2018年台灣前四大銀行的市占率僅37%，相較於南韓、香港和新加坡前4大銀行約占50%至60%相比，台灣金融體系較無「大到不能倒」的問題。

中信銀表示，因為金管會對金融機構管理一向良好，台灣從未發生任何金融風暴，建議不要額外提列2%的內部管理資本，可增加台灣銀行在台灣以外的競爭力，若一旦有任何經營不善的問題，金管會還是可以隨時介入。

中信銀也強調，被納入系統性重要銀行資本要求增高，但中信銀表示目前資本充足，並未面臨增資問題。（編輯：林孟汝）1080729