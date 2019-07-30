5G題材持續增溫 網通族群輪動

（中央社記者潘智義台北30日電）受惠2020年5G元年題材持續增溫，網通族群在台股輪動表現，維持一定熱度，日前新廠動工的神準今天盤中來到新台幣102.5元，上漲3.85%，神基則在45元平盤附近游走。

智邦開高走低，盤中一度來到141元，上漲2.54%，但隨後走跌來到133.5元，跌幅2.9%。中磊也是先漲後跌，盤中最高來到76.3元，上漲1.32%，最低73.5元，下跌2.39%。

神準日前舉行華亞新廠動工儀式，預估將增加1200個工作機會，新廠滿載時可望貢獻年營收100億元。神基陸續布局無線網路WiFi 6、60G及智慧家庭等應用，盼明年能夠發揮效益。

智邦今年返台擴廠，在竹南新增5條產線以生產雲端交換器、電信設備、企業用交換器等高階及銷美產品為主。規劃在竹南新增5條產線之後，台灣共有8條產線，另在中國深圳有20條產線，生產中低階、銷往東歐等新興市場及非美國市場的產品。

迎接5G元年，電信寬頻設備廠中磊電子推出M-IoT行動物聯網、智慧能源、智慧醫療、雲端應用、小型基地台解決方案因應。（編輯：黃國倫）1080730