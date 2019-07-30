發現王永慶新海外資產 王文洋告侵占遺產

台塑企業創辦人王永慶長子王文洋，發現手足移轉王永慶生前設立公司持有台塑四寶股票和現金到「海景信託」而狀告侵占。圖為台塑管理中心委員王瑞瑜2018年在王永慶逝世10週年紀念特展。(資料照片)中央社記者韋樞攝 108年7月30日

（中央社記者韋樞台北30日電）台塑企業創辦人王永慶二房長子王文洋，發現手足移轉王永慶生前設立公司持有台塑四寶股票和現金到「海景信託」而狀告侵占遺產。王文洋委任律師表示，王文洋並非要分遺產，而是要釐清。

代表王永慶生前成立信託基金的理律法律事務所律師林瑤表示，還未收到檢察官或法院的傳喚，所以無從了解王文洋究竟是狀告侵占、背信還是違反洗錢防制等。

台塑企業上午表示，這是創辦人王永慶家族事務，與台塑企業公務無關，不便評論。

媒體報導，有別於2008年王永慶過世前已移轉成立的海外信託基金，最新發現持有台塑四寶股票、資產價值估4億美元（約125億台幣）的Ocean View Private Trust Company（海景私人信託公司），是在2013年註冊，於王永慶「身後」才移轉成立。

海景信託管理人同樣是台塑老臣洪文雄、台塑集團總裁王文淵、集團管理中心常委王文潮、王瑞華、王瑞瑜5人。王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋以「侵占遺產」名義狀告台北地檢署，目前正在偵辦中。

王文洋委任律師粘毅群表示，根據國際調查記者同盟（The International Consortium of Investigative Journalists.ICIJ ）去年公布「天堂文件」的資料，發現2013年多出一個海景信託，且信託的資產移轉自王永慶生前成立的英屬維京群島公司「誠威」、「穩昇」。

粘毅群指出，海景信託成立時並未告知及獲得王文洋的同意；經初估誠威、穩昇在2009年時所持有台塑四寶股票及現金帳上價值達2億美元，2013年移轉到海景信託至今，估值至少成長2倍餘，約4億多美元。

粘毅群說，由於海景信託管理人是洪文雄、王文淵、王文潮、王瑞瑜和王瑞華等人，因此王文洋在去年7、8月間向台北地檢署具狀告這5人侵占，目前檢察官還在偵辦中。

粘毅群強調，王文洋認為王永慶生前在國內的遺產處理是經過公平、公正、公開的方式，但是海外部分始終是個謎，所以才想要清查王永慶的遺產，但目的是要了解他的父親有多少海外遺產，並非要爭奪遺產，就算未來分到遺產也會捐做公益用途，不納入私人口袋。

不過，林瑤指出，王文洋之前所狀告的遺產官司中已包括海景信託。（編輯：張良知）1080730