群創第2季每股損失0.3元 第3季需求回溫

（中央社記者潘智義台北30日電）面板廠群創光電今天公布第2季合併營收為新台幣632億元，較第1季增加5.4%，營業損失為33億元，稅後損失為30億元，基本每股損失0.3元，較第1季的0.37元減少。

群創表示，第2季面板價格面臨較大的下跌壓力，但透過產品組合、成本結構的改善，使第2季營收較第1季成長5.4%，整體虧損幅度縮小且本業持續產生現金流量，整體財務體質尚屬穩健；第3季需求可望回溫。

展望下半年，群創評估，歐美黑色星期五以及中國雙十一、雙十二，第3季將逐步進入促銷檔期的備貨期，面板需求將緩步落底回升。預期電視面板需求可望回溫，中小尺吋面板能見度明朗、資訊電子（IT）面板需求有撐，將不斷優化產品組合以及技術競爭力，抵禦景氣波動的能力。

群創統計，今年第2季整體出貨面積726萬平方公尺，較第1季增加3.5%，液晶面板售價為每平方公尺279元美元。中小尺寸面板營收為146億元，較第1季增加15%；中小尺寸面板合併出貨面積60.56萬平方公尺，較第1季增加9.5%。

營收以產品應用別區分，群創表示，手機及商用產品占28%、可攜式電腦占18%、桌上型螢幕占12%、電視占42%；以產品尺寸別區分，10吋以下為23%、10至20吋為23%、20至30吋為14%、30至40吋為5%、40吋以上為35%。（編輯：楊凱翔）1080730