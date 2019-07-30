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世界先進第2季獲利增6.6% 第3季營收看增5.5%

最新更新：2019/07/30 16:46
世界先進保守看待客戶需求，預期第3季營收將約69億至73億元，將較第2季持平至成長5.5%。（資料照片）　中央社記者張建中攝　108年7月30日
世界先進保守看待客戶需求，預期第3季營收將約69億至73億元，將較第2季持平至成長5.5%。（資料照片）　中央社記者張建中攝　108年7月30日

（中央社記者張建中新竹30日電）晶圓代工廠世界先進第2季稅後淨利新台幣14.8億元，季增6.6%，每股純益0.9元。世界先進預期，第3季營收將較第2季持平至增加5.5%。

受惠電源管理晶片業務成長，順利緩解大面板與小面板驅動IC業務衰退的影響，世界先進第2季營收69.18億元，較第1季略增0.2%。

隨著產品組合變化，加上匯率貢獻，世界先進第2季毛利率攀升至37%，較第1季拉升0.9個百分點，另有保險理賠業外挹注，第2季稅後淨利達14.8億元，季增6.6%，每股純益0.9元。

展望未來，因經濟成長趨緩，供應鏈庫存水位仍高，世界先進保守看待客戶需求，預期第3季營收將約69億至73億元，將較第2季持平至成長5.5%。

電源管理晶片與中尺寸驅動IC將是第3季表現相對較好的產品線，需求將增加，世界先進預期，第3季毛利率將約35.5%至37.5%。（編輯：李信寬）1080730

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