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宏泰人壽房產處分不積極 金管會禁新增不動產

最新更新：2019/07/31 11:06

（中央社記者劉姵呈台北31日電）宏泰人壽投資不動產一再未即時利用，遭金管會裁罰新台幣100萬元罰鍰並予以糾正，要求裁處書送達隔天起1年內出售土地，且不得再新增不動產投資，待不動產投資情形經認可完成改善後，才能恢復辦理。

金融監督管理委員會保險局表示，對宏泰人壽保險公司投資新北市不動產，違反保險法第146條之2第1項規定，依同法第168條第5項第3款規定核處新台幣100萬元罰鍰，並依同法第149條第1項規定，予以糾正，且在裁處書送達隔天起1年內出售該筆土地，且不得新增不動產投資。

金管會主委顧立雄指出，宏泰人壽遭重罰原因有2個，第一，宏泰人壽2010年投資淡海新市鎮內商業區土地，但開發運用進度緩慢，其中一塊評估要到2027年才能取得建照動工，金管會早在2017年11月28日，便函示要求宏泰人壽必須在1年內處分該筆土地，但宏泰人壽未積極處理，違規情節嚴重。

再者，宏泰人壽在高雄市鼓山、台中市、台北市的不動產投資，均違反即時運用且有收益規定，已於3、4月各被開罰100萬元、要求1年內處分或出租，此次的新北市不動產投資已是今年第4筆違規，顯示管理輕忽廢弛、公司治理效能嚴重不彰，違規事實明確。

保險局官員也說明，根據保險法規定，壽險業投資不動產需在2年內即時運用，並有收益，如果無法在期限內達到最低投報率要求，必須申請延長開發時間，保險局會視情況予以駁回、裁罰、或要求處分不合規的不動產。（編輯：林興盟）1080731

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