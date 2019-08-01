優群美系新客戶追單 第3季營運可望再創高峰

（中央社記者韓婷婷台北1日電）優群第2季在既有產品成長帶動下單季毛利率衝上40%，EPS衝上1.12元同期歷史新高。第3季受惠美系新客戶進入量產出貨加持，訂單暴衝，緊急擴增產線因應，營運可望再創高峰。

優群表示，目前訂單能見度可到9月，近來訂單優於預期，原本較保守的預期在7月下旬轉向積極，因應客戶需求加速擴產，7月開始逐月增加，第3季營運樂觀。

優群過去從系統廠商跨入連接器廠，今年更進一步向無線傳輸的關鍵元件邁進，今年首度打入美系手機供應鏈，獨家供應新一代智慧手機WiFi模組裡的元件。

優群在利基型產品LONG DIMM（雙列直插式記憶體模組或雙線記憶體模組）及Type C等產品加入營運下，第2季營收新台幣5.08億元，季增22.4%，稅前盈餘1.17億元，稅後純益為9195萬元，比前一季的5420萬元大幅成長69.6%，年成長逾17%，單季的EPS為1.12元；其中第2季的毛利率為40.49%，比前1季上揚2.55個百分點。

優群累計上半年的營收9.24億元，毛利率39.34%，稅後純益為1.46億元，每股稅後純益為1.78元。

值得注意的是優群第2季亮麗的財報，並沒有包括美系新客戶新產品，根據法人報告分析，今年備受矚目的美系新手機或部分新款手機會支持超寬頻UWB （Ultra-Wide Band）的功能，主要是用於室內精準定位與導航功能，在這全新的Wifi模組內，就需要13顆元件，Ultra-Wide Band是所謂的超寬頻，不排除是為5G手機作鋪路。

除了主力產品DDR SO-DIMM及M.2&MINI PCIE連接器全球市占率均已攀升至30%以上，在Type C部分，優群於2018年底取得英特爾在Thunderbolt的認證，成為少數可以供應產品的廠商，隨著高階筆電滲透率增高，成為優群今年上半年營運新動能，第2季見到淡季不淡。（編輯：蘇志宗）1080801