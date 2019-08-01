面板需求減又跌價 台廠恐調降產能利用率

（中央社記者潘智義台北1日電）經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit指出，台灣面板廠2018年以來一直維持較高的產能利用率，面對自2018年第4季起，連續3季的營業虧損，勢必調降產能利用率。

友達日前在線上法人說明會也表示，將視實際市況，對產能利用率做適當調配。

IHS Markit表示，2019年面板需求縮減且價格下滑，全球面板廠在供過於求的逆風襲擊下，台灣面板廠商除調降產能利用率，也須調整產品組合，避免虧損繼續擴大。

根據IHS Markit調查，2018年台灣面板廠友達每季的平均產線稼動率維持在90%至95%，特別是6代線以上的電視、液晶顯示器面板產線幾乎呈現滿載狀態。面對市況不佳，2019年友達前3季平均產能利用率將逐步向下修正為80%至85%，相較於2018年約減少10%。

除了受到大尺寸電視面板需求相對不穩定影響，友達6代線以上的利用率下調約至90%左右之外，友達在手機面板市場拓展觸礁，也使得低溫多晶矽（LTPS）製程的新加坡4代線、中國崑山6代線，及傳統非晶矽的5代線的產能利用率衰退，特別是LTPS產線，2019年友達的平均季產能利用率低於50%。5代線方面，也面臨前3季平均產能利用率僅僅75%，相較於2018年全年平均價動率87% ，估計衰退10至12%。

另一台灣面板大廠群創方面，2018年各季度的平均產能利用率約80%至83%，2019年仍維持與去年相同的平均產能利用率，並無大幅度的調整。（編輯：李信寬）1080801