外資看瑞昱不同調 憂無線耳機動能放緩

（中央社記者吳家豪台北2日電）網通晶片廠瑞昱第2季獲利創新高，日系外資維持買進評等，目標價升到270元；歐系外資擔心藍牙耳機動能放緩，降評至中立，目標價下修到240元；另一家日系外資維持賣出評等，目標價升到182元。

瑞昱股價今天跳空開低，盤中低點來到205元，跌幅約4.65%。

日系外資發布研究報告指出，瑞昱股價已從高點修正12%，反映市場對第3季營收恐下滑以及進軍真藍牙無線耳機的顧慮；然而瑞昱不僅交出亮眼的第2季財報，更釋出對今年第3季和下半年的樂觀展望，動能來自個人電腦、多媒體和網通產品。雖然真無線藍牙耳機第3季成長恐放緩，仍屬於進入上升週期的正常過程，維持瑞昱「買進」評等，目標價從260元上修到270元。

歐系外資預估，瑞昱今年第3季營收相較於第2季的高基期，將再季增3.5%，主因個人電腦和電視進入傳統旺季，但真無線藍牙耳機動能放緩也受到關注。為反映營業費用偏高、藍牙產品平均售價下滑，歐系外資將瑞昱今明年每股盈餘預估值下修2.8%、1.7%至13元、14.25元，投資評等從「優於大盤」調降至「中立」，目標價從265元下修到240元。

另一家日系外資認為，瑞昱第3季展望多空交雜，原因在於真無線藍牙耳機市場看來競爭加劇，且庫存風險可能影響營收成長，預期真無線藍牙耳機第3季營收將持平，導致瑞昱第3季整體營收季增率恐收斂至5%；為計入第2季財報優於預期，將瑞昱目標價從166元上修到182元，但維持「賣出」評等。（編輯：張均懋）1080802