美中貿易戰再起 鴻海：專案小組24小時關注

美中貿易戰再起，鴻海重申全球布局，已成立專案應對小組，串聯各地經營團隊24小時持續關注。 （資料照片）中央社記者鍾榮峰攝 108年8月2日

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美國將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，台股今天受波及下挫；鴻海重申全球布局，已成立專案應對小組，串聯各地經營團隊24小時持續關注。

美國總統川普稍早表示，將自9月1日起對3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，引發市場恐慌，美股重挫，其中道瓊工業指數終場挫跌280.85點或1.1%，收在26583.42點。

台股今天也受到波及，盤中接連失守10700點和10600點整數關卡，最低來到10525點，重挫逾200點，鴻海也無法倖免，賣壓湧現，盤中股價最低來到75.5元，跌幅逾3%，市值跌破新台幣1.05兆元，來到1.046兆元。

對於美中貿易戰再起，鴻海重申全球布局，近年來持續推動客戶、產能的國際化分配，因應巿場實際需求及變化，將產能做到符合最大利益的調配。

鴻海表示，對於美中貿易戰，公司早已成立專案應對小組，串聯各地經營團隊24小時持續關注。

鴻海指出，公司與現有主要客戶都有著長期合作的穩定關係，不論客戶的經營狀況和處境，都會全力支持既有客戶的業務發展。

鴻海董事長劉揚偉先前在法說會上表示，美中貿易衝突，「情勢越來越嚴峻、發展詭譎多變」，對於因應之道，劉揚偉表示，依照鴻海過去積累的實力，提出包括洞見未來能力、快速敏捷反應能力、以及全球布局在地化生產等3大對策。

劉揚偉指出，鴻海集團已經陸續在全球16個國家設立生產基地、4個國家設立研發中心。鴻海在中國大陸以外的海外25%總產能，可因應美國市場的需求。

劉揚偉也表示，若合作夥伴蘋果（Apple）有轉移供應鏈的需求，鴻海集團有足夠能力因應，不過美中貿易戰情況詭譎無法預測，持續密切注意客戶動向。

根據外資和本土法人報告指出，鴻海集團在中國主要廠區共計有32個，在中國產能比重達75%，而蘋果占鴻海集團業績比重高達49%到50%區間。（編輯：李信寬）1080802