學者：資通訊產品扮火車頭 估7月出口微幅增長

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）財政部將在7日公布7月進出口統計，學者今天表示，7月份出口應同6月份呈微幅增長，資通訊產品仍扮演出口主要動能。

台灣6月出口終止連續7個月負成長，由黑轉紅，年增率0.5%，優於先前預期。財政部統計處先前預估，7月出口年增率將介於年增1%至年減1%之間。

台經院景氣預測中心主任孫明德說，6、7月美中貿易戰發展較和緩，預估7月份出口表現與6月差不多，在正成長邊緣徘徊，微幅成長，並由資通訊產品扮演成長火車頭。

孫明德表示，中國第2季經濟成長幅度將下降至6.2%，而基本金屬、機械、塑橡膠製品等傳產貨品又多出口中國，受經濟走緩，影響中國市場需求，預估傳產貨品應多呈衰退。

美國總統川普透過推特表示，自9月1日起，美國將對剩餘的3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，關稅清單包括智慧手機、筆電等。

孫明德說，智慧手機生產旺季即將來臨，受到美國課徵關稅影響，預估8月將會有一波搶貨潮，也會讓台廠加緊出貨，估8月生產數據表現將較前幾月亮眼。

孫明德指出，川普後續恐怕再調高關稅，也會促使廠商加快出貨步調，但亮眼表現只會曇花一現，後續恐逐步黯淡。美中貿易戰為全球景氣增添變數，未來出口表現仍難預測。

另外，日韓之間爆發貿易衝突，日本加強3項電子關鍵原料管制，又將南韓踢出貿易白名單。孫明德說，短期而言，南韓庫存備料充足，對台影響不大，且台韓專攻生產品項不同，台灣轉單效應較不明顯，日韓之間的貿易糾紛效應有待觀察。（編輯：蘇志宗）1080804