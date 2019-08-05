蔡宏圖獲頒保險業特殊貢獻獎 傳授成功3心法

（中央社記者劉姵呈台北5日電）執掌國泰集團將近40年的國泰金董事長蔡宏圖今天獲頒保險業特殊貢獻獎時表示，保險業從開放外資以來有很大成長與改變，並親自傳授現場業務員成功的3個心法。

蔡宏圖今天出席「保險信望愛獎第21屆頒獎典禮」，獲金融監督管理委員會主委顧立雄頒發「特殊貢獻獎」。他用過去40年來與數百位績優業務人員訪談後的心得，教戰現場3000位保險菁英成功的3個心法，即用心、恆心及專心，勉勵要用心從事壽險行銷，且要把保險行銷工作當事業經營、全心且全身投入。

蔡宏圖致詞表示，雖然離開國壽董事長職位已2年多，但之前在人壽保險工作將近40年，也看到保險產業從開放外資以來，有很大的成長跟改變。

蔡宏圖說，擔任董事長最愛聽業務員的分享，每年無論大小的聚會活動都會從頭聽到尾。他認為，每個人的成功模式都不同，但還是有共通點，成功的先決條件是「用心做好」。

蔡宏圖說，第二招是「恆心」，有心要做就會起心動念，會去思考方法要怎麼做，大家都知道成功方法，最後成功的還是少數，關鍵在於堅持，誰能堅持到最後就能獲得成功。

至於第三招，蔡宏圖用「熱心易發，恆心難持」這句話勉勵業務員，他說，要把保險行銷工作當事業經營，要專精專注、專業技術才能提升，不斷創造佳績。（編輯：郭萍英）1080805