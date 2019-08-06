富邦金股臨會通過分配特別股股息逾26億

（中央社記者劉姵呈台北6日電）富邦金今天舉行108年股東臨時會，通過107年度盈餘分配修正案，配發特別股股息，甲種特別股股息年率為4.1%、乙種特別股股息年率3.6%，合計特別股股息分派金額逾新台幣26.24億元。

富邦金今天股東臨時會通過特別股股息分派案，甲種特別股6億股，按發行價格60元，特別股股息年率4.1%計算，分派金額新台幣14.76億元；乙種特別股6.6666億股，按發行價格60元，特別股股息年率3.6%計算，持有期間共291天（107年3月16日至12月31日），分派金額11.48億餘元，合計分派金額逾26.24億元。

有股東詢問為何不在上次股東常會修章後就通過盈餘分配案，還要再開股東臨時會，富邦金控總經理韓蔚廷說明，因為章程對於前期未分派盈餘能否發特別股股利是有爭議，若常會通過直接用特別提案方式進行，未經董事會再一次同意，程序上未來怕會產生爭議，因此徵詢律師意見過後決定先修章，再開董事會，於今天的股東臨時會上討論 。

富邦金控董事長蔡明興也表示，由於原公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未明確，因此6月14日富邦金控股東常會通過原107年度盈餘分配案，暫決議不配發特別股股息。今天召開股東臨時會，依據修正後的公司章程及相關規定調整特別股股息分派，通過甲種特別股及乙種特別股股息配發。

股東也關心2019上半年雖受全球經濟放緩、美中貿易戰風暴延燒、各國央行貨幣政策轉向等多重議題影響。蔡明興表示，富邦金控各子公司仍穩健成長，持續締造經營佳績，今年上半年也蟬聯金控業每股獲利王，累計上半年稅後盈餘達276.61億元，每股盈餘（EPS）2.7元，EPS仍居金控第一。

另外美國聯準會（Fed）降息後，多家壽險公司紛紛跟進調降保單利率，股東也提出富邦人壽是否跟進調降利率問題，蔡明興說，「美國利率今年隨著川普的政策上上下下已經很多次了，非常難預測」，對富邦金來說大部分資金都已經投資，因利率從4.5%降至4.2%，帳面上會產生未實現利得；今年已調降2次，下個月可能會跟進聯準會腳步，繼續調降保單利率。

最後也有股東詢問匯率避險問題，富邦人壽副董事長林福星則說明，今年會作動態調整，節省一些成本，之後收益就會比較高；目前美元債券透過避險，比在台灣投資固定收益還是高出很多，他強調收益性還是相當健全。（編輯：張均懋）1080806