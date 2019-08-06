科技部通過10件園區投資案 金額逾17億

（中央社記者吳柏緯台北6日電）科技部科學園區審議會今天通過10家投資案，投資總額達新台幣17.69億元，產業類型橫跨光電、生技醫療與精密機械。

科技部透過新聞稿指出，今天除通過10家投資案、擴廠與設置分廠案2件，另有2件廢止案、5件增加產品及營業項目案，11件增資案，合計增資達新台幣61.402億元。

根據科技部提供的資料顯示，這次10家通過投資案的廠商，投資金額最高的是休斯微技術股份有限公司，投資金額達5億元。科技部說明，該公司主力研發高精度黃光製程設備，是目前先進的封裝製程設備解決方案廠商，產品設備性能可比擬國外廠商，並具備性能優化、良率提升以及降低材料成本的優化設計。

以開發流體傳動系統組件的油順精密股份有限公司，投資3.8億元。科技部指出，該公司的產品具獨特性及創新性，同時致力於綠色友善的科技發展，產品也獲得多國相關專利及認證。

投資2.98億元的亞福儲能股份有限公司，以生產鋁電池及其相關材料為主。科技部表示，該公司生產的鋁電池具循環壽命長、環境友善等優勢，適合用於大型儲能、交通載具。

除了上述3家業者外，三得電子、詠達生醫材料、禮曼生物科技、錫德斯生醫科技、瑞士商柏泰、晶宇醫事檢驗所、聯華氣體工業等7家業者也在本次審查通過的名單之中，投資金額從300萬到1.5億元不等。（編輯：林興盟）1080806