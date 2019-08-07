美股反彈 法人：台股短線弱勢修正

（中央社記者吳家豪台北7日電）人民幣兌美元「破7」後回穩，美股道瓊工業指數反彈勁揚311點；法人表示，貿易戰升溫衝擊延續，且外資減碼，恐拖累台股持續下探支撐，短線將維持弱勢修正。

美股低接買盤湧現，道瓊工業指數今天終場勁揚311.78點，漲幅1.21%，收在26029.52點；標準普爾500指數上漲37.03點，漲幅1.3%，收在2881.77點；以科技股為主的那斯達克綜合指數漲107.23點，漲幅1.39%，收7833.27點。

台股6日早盤一度重摔逾200點，下探10180點，但隨後一路收斂跌幅，在蘋概三王翻紅助攻下接近平盤，終場收在10394點，下跌28.66點，跌幅0.27%，年線失而復得，成交值新台幣1450.3億元。

半導體矽晶圓廠環球晶第2季歸屬母公司淨利新台幣35.46億元，季減8.2%，每股純益8.15元。環球晶表示，受國際局勢動盪影響，半導體短期需求保守觀望。

半導體封測大廠南茂樂觀預期今年第3季及下半年營運成長及稼動率提升，其中，記憶體下半年封測業績成長幅度將明顯高於驅動IC。

法人表示，台股陸續跌破短中期均線支撐，日指標持續修正，外資持續減碼，此波大盤下跌帶量，跌勢尚未見到止穩訊號，短線維持弱勢修正格局。（編輯：黃國倫）1080807