人民幣回穩 亞股恢復平靜

（中央社東京7日綜合外電報導）亞洲股市今天稍微穩定下來，經過長達一週的沉重賣壓，投資人終於可以喘口氣，中國人民銀行抑制人民幣跌勢，緩和各界擔憂美中貿易戰與匯率戰全面爆發的情緒。

日本以外MSCI明晟亞太指數（MSCI Asia Pacific Index）在前8個交易日重挫8.26%後，今天早盤微漲0.05%。日經225指數下滑0.26%。

美股標準普爾500指數上漲1.30%，MSCI明晟全球指數上升0.50%，是7個交易日以來首度上漲。

人民幣兌美元5日貶破7元關卡，華府將北京貼上匯率操縱國標籤，導致這全球兩大經濟體長達一年的貿易紛爭升溫。

離岸人民幣兌美元今天早盤持平，報7.0533。離岸人民幣昨天貶至2010年開始離岸交易以來的最低點7.1400。

匯市方面，美元兌日圓來到106.33日圓，跌了0.13%，擺脫昨天貶至7個月低位的105.52日圓。

歐元兌美元持平報1.1203美元；澳元兌美元報0.67605元，與5日貶至7個月新低的0.6748美元相去不遠。

油價走軟，布倫特原油價格今天跌至7個月新低，主因美國與中國貿易關係緊張，加深了對全球石油需求疲軟的疑慮。

布倫特原油期貨跌0.36%，報每桶58.73美元，接近昨天的低點58.55美元，而上一次出現低點是在1月初。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1080807