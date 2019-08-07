環球晶客戶違約風險升 明年每股恐賺不到20元

（中央社記者張建中新竹7日電）半導體矽晶圓第3季現貨價已低於長約價格14%至28%，外資憂心環球晶長約客戶違約風險上升，明年獲利恐面臨下滑壓力，每股純益可能低於新台幣20元。

半導體產業景氣趨緩，矽晶圓需求隨著降溫，現貨價也出現鬆動，不過，各家矽晶圓廠今年來營運表現不同調，以現貨市場為大宗的台勝科業績面臨下滑壓力，前7月營收72.67億元，年減21.68%。

環球晶在有許多長約訂單保護下，今年來營運表現相對穩健，上半年營收302.85億元，仍較去年同期成長7.1%。

外資認為，隨著第3季現貨價已低於長約價格14%至28%，環球晶長約客戶違約風險升高，明年營運恐將面臨沉重下滑壓力，預估明年每股純益可能低於20元，將較今年減少超過3成水準。

環球晶今天在市場賣壓出籠下，股價開低震盪走低，一度摜破300元關卡，達297元，跌12.5元，跌幅逾4%。

台勝科等其餘矽晶圓族群股價也同步走跌，台勝科一度達100.5元，跌6元，跌幅達5.6%。合晶一度達33.55元，跌0.6元，跌幅約1.75%。（編輯：李信寬）1080807