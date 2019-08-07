玉山金及銀行上半年獲利雙破百億 歷年同期新高

（中央社記者劉姵呈台北7日電）玉山金公布今年第2季營運概況，上半年自結稅後淨利達102.2億元，年成長10.5%；另外玉山銀行上半年稅後淨利為101.4億，年成長14.4%，均創歷年同期新高。

玉山金控每股稅後盈餘（EPS）0.94元、股東權益報酬率（ROE）12.60%、資產報酬率（ROA）0.87%，均為歷年來同期最佳水準；另金控截至7月自結稅後獲利新台幣120.4億元，較去年同期成長10.6%。

玉山金控總經理黃男州表示，目前玉山金控資產來到2.38兆元，相較過去用了18年時間讓整體資產突破1兆、第2個1兆用了7年的時間，預期第3個1兆應該會在2022年達到，不過還是要看環境的變化。

黃男州指出，截至今年上半年，金控與銀行的獲利雙雙突破100億元；首先是淨手續費成長3.1%，淨手續費收入創上半年及單季歷史新高。主要是來自財富管理及信用卡業務在第2季也展現高成長，財富管理第2季淨手續費收入較第1季增加21.8%；另信用卡方面，上半年簽帳金額淨增量為全國第一名，較去年同期成長19.1%，淨手續費成長24.7%。

另一獲利引擎為玉山銀行存、放款動能，總存款部分較去年同期成長11.6%、外幣存款成長15.3%，外存餘額淨增量逾830億元。總放款部分較去年同期成長9.7%，以企業的外幣放款及消金房貸成長較佳。

此外，黃男州也補充，整體放款成長的速度非常快，主要是由海外營業單位獲利貢獻，約佔20%左右。其中外幣放款上半年年增20%，他也預估全年放款的目標成長會8%至10%左右。另外外幣存款在2017年及2018年年也都超過1000億規模，國內排名第4，成長算是相當不錯。

黃男州也表示，為掌握台商返台投資機會，自去年即成立專案小組，協助受貿易戰影響並有意回台廠商，目前已有多家顧客取得額度，預估將帶動下半年企業放款持續成長。（編輯：鄭雪文）1080807