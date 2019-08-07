台商回流及轉單效應 7月出口僅微減0.5%

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）受美中貿易戰拖累，今天公布的7月出口轉為負成長，所幸受台商產能回流、貿易戰轉單效應支撐，僅年減0.5%，且對比日本、韓國、新加坡等鄰近國家最新出口表現，台灣出口年減幅度明顯收斂。

財政部今天公布7月海關進出口貿易初步統計，7月出口值282億美元，年減0.5%，進口值246.4億美元，年減5.4%。累計前7月出口1864.3億美元，年減3%，前7月進口1629.2億美元，年減0.8%；出、進口相抵，前7月出超235億美元，年減43.7億美元。

財政部統計處處長蔡美娜於記者會上說明，7月出口由6月的正成長轉為衰退，主要受美中貿易戰發展起伏不定，拖累全球經濟成長動能影響，進而國際原物料價格也隨之走緩，衝擊基本金屬、塑橡膠及化學品等傳統類貨品，7月出口衰退幅度皆逾一成。

蔡美娜指出，不過，受惠部分台商陸續將產能移回國內、貿易戰轉單效應以及電子產品進入旺季支撐，7月資通與視聽產品出口36.9億美元，創下歷年單月新高，年增25.7%，電子零組件出口95億美元，也創歷年同月新高，年增1.8%，支撐7月整體出口表現，年增率僅小幅衰退0.5%，符合原先預期。

蔡美娜進一步表示，對比鄰近國家最新出口表現，韓國7月出口年減11%、日本6月出口年減5.9%、新加坡6月年減10.3%、香港6月年減8.8%，台灣出口年減幅度明顯收斂。

進口部分，蔡美娜說，7月進口年減5.4%，主要是受到國際農工原料價格下跌，廠商備料需求不一影響，進口農工原料及資本設備進口各年減7.4%及2%；不過其中農工原料項下的進口電子零組件規模54億美元，創歷年單月第3高，年增4.6%，逆勢成長，反映因應旺季來臨，科技業仍持續啟動備料準備。

出口地區方面持續以對美國出口表現獨佔鰲頭，7月對美出口40.7億美元，創歷史新高，年增21.7%，連續34個月正成長，前7月對美出口261.2億美元，也創歷年同期新高，年增18%。相對，7月對中國大陸及香港、東協、日本、歐洲出口皆呈現衰退。

展望8月出口，蔡美娜認為，美中貿易戰、日韓貿易戰情勢變化莫測，為出口帶來極大不確定性，不過隨電子產品進入季節性旺季，加上在美國揚言9月對中國剩餘3000億美元商品加徵10%關稅前，可能會有拉貨效應，正負因素相抵下，預估8月出口年增率將介於負成長0.5%至正成長1.5%之間。

蔡美娜指出，雖然美中關係時好時壞，但從台積電7月法說釋出的正面訊息來看，下半年出口主力的電子零組件表現應該可以期待，受5G、人工智慧、物聯網等新興商機帶動，下半年出口應可逐季走升回穩。（編輯：鄭雪文）1080807