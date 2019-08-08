遠傳攜手花蓮慈濟醫院 擴大偏鄉智慧醫療

（中央社記者江明晏台北8日電）偏鄉長照為重大社會議題，新科技為關鍵助力，遠傳電信攜手花蓮慈濟醫院，擴大偏鄉智慧醫療照護網，透過「Health健康+」服務，盼醫療資源深入偏鄉。

遠傳近年以「Health健康+」服務積極投入智慧醫療與長照應用領域，將擅長的「遠傳大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」技術、雲端服務結合醫療科技，致力推動台灣智慧醫療產業升級。

花蓮慈濟醫院看重遠傳智慧醫療布局的堅強實力，攜手推動衛生福利部「健康福祉科技整合照護計畫」，以花蓮縣秀林鄉偏遠地區為示範區，搭建醫療追蹤網絡，進行遠距照護服務，盼醫療資源走進每個偏鄉家庭。

遠傳表示，「Health健康+」服務透過自行研發的雲端技術，患者於居家、社區長照機構量測的生理追蹤數值，可自動上傳至智慧照護系統，不需再以人工紙筆紀錄、更省去照服員往返醫院輸入量測資料的時間；醫生可依據雲端平台上的量測資訊，精準掌握病情走向。

遠傳指出，透過遠距照護服務，不僅可克服地理障礙，慢性病照顧與出院病患追蹤系統也將更完善，大幅提高醫療照護品質。未來遠傳將複製秀林鄉示範區的成功經驗，協助花蓮慈濟醫院逐步拓展照護網絡至花東其他偏遠鄉鎮，打造更全面的智慧醫療照護網。

遠傳表示，長期投入智慧照護與智慧醫院應用服務，全台超過80家連結「Health健康+」的醫療機構橫跨各地區醫學中心、區域醫院、社區診所與長照機構，除了本次合作的花蓮慈濟醫院，還包含亞東醫院、秀傳醫院、成功大學醫學院附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院等。（編輯：郭萍英）1080808