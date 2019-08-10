中國貨幣互換協議挹注 土耳其外匯儲備進補

（中央社伊斯坦堡9日綜合外電報導）美媒披露，中國人民銀行6月匯給土耳其價值10億美元的資金；這是北京當局在土耳其選舉月的重要時刻，提供土耳其總統艾爾段的最大奧援。

美媒根據知情人士的消息報導，這是土耳其和中國自2012年簽訂貨幣互換協議以來，首次從中國取得這麼龐大的資金。

北京的資金挹注讓安卡拉得以在伊斯坦堡舉行地方選舉，國際投資人憂心土耳其政治金融動盪之際，充實外匯儲備。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）土耳其事務主任恩盧希札契克利（Ozgur Unluhisarcikli）表示，這意味著艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）透過和俄羅斯與中國等國家打造夥伴關係，重新調整土耳其的國際關係，有了成果，但這有違土耳其和西方盟國的關係，恐造成和西方盟友的進一步疏離。

恩盧希札契克利指出：「這類短期融資來源無法應付土耳其的長期需求。絕對無法取代土耳其和美國及西方國家的長期關係。」

儘管如此，來自中國的資金顯示，土耳其在和西方國家陷入空前緊張之際，致力分散外國投資來源的努力，有了成果。財政部長阿爾巴拉克（Berat Albayrak）曾表示，北京是深具潛力的夥伴，土耳其亟欲吸引中國的投資。

土耳其和中國7年前簽訂貨幣互換協議，每3年換約。而在今天這筆資金曝光前，中國幾乎從未根據這項協議，提供土耳其資金。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1080810