資安議題熱 電腦及資訊服務業營收創同期新高

（中央社記者廖禹揚台北12日電）公私部門對資安重視程度提升，加上大數據、物聯網等新興應用帶動相關軟體需求，電腦及資訊服務業第2季營業額892億元，年增11.4%，創歷年同期新高。

經濟部統計處今天發布第2季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額。其中電腦及資訊服務業表現最亮眼，今年第2季營業額為歷年單季第3高，僅次於去年第4季998億元及2017年第4季930億元。

統計處說明，多數業者會在第4季結案，因此往年通常是第4季營業額最高，今年第2季就已排上單季第3高，預期第4季及全年營業額有望再創高。

電腦及資訊服務業中，電腦程式設計業營收661億元，年增10.1%，主要受到電腦及伺服器軟硬體、通訊技術及資訊安全等多元整合服務增加，加上網路數據交換應用需求成長所致。統計處表示，現在不只政府單位重視資安，半導體等民間企業也很重視，是當前熱門議題，也為相關業者創造利多。

資訊服務業第2季營業額231億元，為歷年單季次高，年增15.2%，同樣也是雙位數成長，主因網站管理、應用軟體服務提升，及交友社群平台廣告效益等業績成長。

此外，租賃業第2季營業額339億元，為歷年單季最高，年增3.6%，其中運輸工具租賃業、個人及家庭用品租賃業分別成長6.7%及2.4%，抵銷機械設備租賃業減幅。

專業技術服務業營業額則走跌，第2季營業額799億元，年減2.6%，除管理顧問業203億元，小幅年增0.3%外，攝影業、廣告及市場研究業都較去年同期減少。（編輯：李信寬）1080812