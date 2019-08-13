搶攻白金商機 超商業者創虛擬烘焙坊

看好台灣烘焙市場1年有600億元商機，超商、量販都積極拓展事業版圖。統一13日指出，烘焙事業去年營收達60億元，今年再整合集團虛實資源，搶攻超商烘焙鮮食市場。（統一提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年8月13日

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）看好白金商機，超商業者指出，開創虛擬烘焙坊銷售模式，門市24小時全天接單，在消費者下單才製作，麵包出爐後直送消費者，預估將帶動2成業績。

看好台灣烘焙市場1年有新台幣600億元商機，超商、量販都積極拓展事業版圖。統一今天發布新聞稿指出，烘焙事業去年營收達60億元，今年再整合集團虛實資源，搶攻超商烘焙鮮食市場。

統一表示，統一超商去年賣出上億個麵包，面對越來越激烈的白金戰場，除了袋裝麵包，更布局烘焙鮮食。統一旗下品牌昂舒巴黎將轉型成「虛擬烘焙坊」，開創全新銷售模式，進駐全台統一超商。

統一說，門市24小時全天接單，消費者下訂後才烤焙製作、出爐直送，也就是出爐時間由消費者決定，讓民眾吃到最新鮮的麵包。

統一指出，虛擬烘焙坊帶動超商內相關商品品質提升，並創造市場差異性，估業績將成長1至2成。

全家以經典款麵包（菠蘿麵包、克林姆麵包、紅豆麵包）、特有商品（日式麵粉、冠軍師傅）及手工系麵包搶進市場，並在去年斥資17億元打造福比麵包。

全家指出，積極開發差異化商品，像是鎖定家庭早餐所推出的吐司產品，因口感、保溼度或是柔軟度全面升級，推出以來銷售量已突破200萬條，帶動相關商品業績成長一成。

除了超商業者，全聯也擴展烘焙市場版圖，去年以約8億元買下白木屋股權，又與日本H2O集團合資2.6億元成立「全聯阪急麵包」公司。全聯先前指出，期盼透過販售麵包，帶動顧客來店頻率，今年將持續擴增販售現烤麵包門市店數。（編輯：郭萍英）1080813