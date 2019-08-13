更多編輯台推薦新聞：
港黑衣女子眼睛受傷成焦點 肇因成羅生門
兩岸

港黑衣女子眼睛受傷成焦點 肇因成羅生門

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉
兩岸

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉

二戰關鍵戰場 太平洋島國成美中較勁新舞台
國際

二戰關鍵戰場 太平洋島國成美中較勁新舞台

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
世界三大男高音多明哥 遭控性騷擾9名女性
首頁 / 產經

搶攻白金商機 超商業者創虛擬烘焙坊

最新更新：2019/08/13 18:51
看好台灣烘焙市場1年有600億元商機，超商、量販都積極拓展事業版圖。統一13日指出，烘焙事業去年營收達60億元，今年再整合集團虛實資源，搶攻超商烘焙鮮食市場。（統一提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年8月13日
看好台灣烘焙市場1年有600億元商機，超商、量販都積極拓展事業版圖。統一13日指出，烘焙事業去年營收達60億元，今年再整合集團虛實資源，搶攻超商烘焙鮮食市場。（統一提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年8月13日

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）看好白金商機，超商業者指出，開創虛擬烘焙坊銷售模式，門市24小時全天接單，在消費者下單才製作，麵包出爐後直送消費者，預估將帶動2成業績。

看好台灣烘焙市場1年有新台幣600億元商機，超商、量販都積極拓展事業版圖。統一今天發布新聞稿指出，烘焙事業去年營收達60億元，今年再整合集團虛實資源，搶攻超商烘焙鮮食市場。

統一表示，統一超商去年賣出上億個麵包，面對越來越激烈的白金戰場，除了袋裝麵包，更布局烘焙鮮食。統一旗下品牌昂舒巴黎將轉型成「虛擬烘焙坊」，開創全新銷售模式，進駐全台統一超商。

統一說，門市24小時全天接單，消費者下訂後才烤焙製作、出爐直送，也就是出爐時間由消費者決定，讓民眾吃到最新鮮的麵包。

統一指出，虛擬烘焙坊帶動超商內相關商品品質提升，並創造市場差異性，估業績將成長1至2成。

全家以經典款麵包（菠蘿麵包、克林姆麵包、紅豆麵包）、特有商品（日式麵粉、冠軍師傅）及手工系麵包搶進市場，並在去年斥資17億元打造福比麵包。

全家指出，積極開發差異化商品，像是鎖定家庭早餐所推出的吐司產品，因口感、保溼度或是柔軟度全面升級，推出以來銷售量已突破200萬條，帶動相關商品業績成長一成。

除了超商業者，全聯也擴展烘焙市場版圖，去年以約8億元買下白木屋股權，又與日本H2O集團合資2.6億元成立「全聯阪急麵包」公司。全聯先前指出，期盼透過販售麵包，帶動顧客來店頻率，今年將持續擴增販售現烤麵包門市店數。（編輯：郭萍英）1080813

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報