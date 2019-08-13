駐龍預計9月上旬掛牌上市 今年獲利衝高可期

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）航太機構件廠駐龍精密機械預計9月上旬掛牌上市，每股發行價格暫定新台幣140元溢價發行。法人估今年每股純益可超過去年水準，創歷史新高。

駐龍今天下午舉行上市前業績發表會，公司強調是美國波音在台3大供應商之一，也是台灣少數具有液壓成型技術的廠商。

法人預估駐龍下半年業績可望優於上半年，今年每股純益有機會超過去年EPS 8.01元高峰，可望創歷史新高。

駐龍自結7月合併營收7083萬元，較去年同期6807萬元成長4%，累計今年前7月自結合併營收4.95億元，較去年同期4.26億元增加16.2%。

公司今年上半年合併毛利率達到49.15%，較去年同期47.87%增加1.28個百分點，上半年合併營業利益1.55億元，合併營益率36.5%，上半年稅後淨利1.26億元，較去年同期1.05億元並成長19.5%，每股稅後純益4.21元，優於去年同期EPS 3.52元。

駐龍主要從事航太機身結構零組件、航太引擎結構及起落架零組件以及模治具等，其中，飛機結構引擎及起落架零組件占比約95%，航太特殊工模具占比約2%。

駐龍獲得美國波音品質系統認證、波音特殊製程認證、國際航太國防合約商（NADCAP）化學處理特殊製程認證、波音及NADCAP珠擊特殊製程認證等。

此外，就客戶端來看，駐龍主要客戶包括Spirit Aerosystems、賽峰集團（SAFRAN GROUP）等國際航太製造廠；以及漢翔、長榮航太、日本Mitsubishi Heavy Industries等。（編輯：郭萍英）1080813