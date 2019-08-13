調客戶資料發現錄音檔不見 元大銀被罰200萬元

（中央社記者劉姵呈台北13日電）元大銀行辦理資訊作業發生疏失，導致客戶交易有疑義調資料時發現部分錄音資料消失，金管會今天表示，元大銀有未確實執行內部控制制度的缺失，依法核處新台幣200萬元罰鍰。

金融監督管理委員會銀行局副局長莊琇媛今天表示，原大眾銀行（已在去年1月1日併入元大銀行）對於客戶部分錄音檔未完整備份，元大銀行在合併移交時，未就該錄音備份檔抽核調聽，以確認移交資料完整性；且因元大銀去年9月銷毀儲存上述原始錄音系統的機器設備時，也未進行備份資料完整性確認，導致部分錄音資料未完整備份即予銷毀，因此，認定元大銀行資訊作業風險管理未妥，內控有缺失，依銀行法第129條第7款規定，核處新台幣200萬元的罰鍰。

莊琇媛說明，會發現部分錄音資料消失，主要是因為當時客戶對金融商品有課稅方面的疑慮，打電話詢問理專，不是交易的糾紛；而在理專說明之後，已消除疑慮，不過該名理專因擔心講錯去調閱當時錄音備份檔，才會發現當初的備份檔不完整，且原始檔也已經銷毀，元大銀行才會主動向金管會作重大偶發事件通報。

莊琇媛補充，因電腦維護成本高，所以銀行才會銷毀電腦的原始檔，保留備份檔，不過卻因為未確實查核該備份檔，等到客戶來詢問，理專去調閱才發現備份檔不完整、且原始檔又已經銷毀。

不過，莊琇媛說，因這份錄音檔為民國101年至106年的資料，若之後還有客戶有疑慮要調資料，金管會要求元大銀行要加強對客戶權益的保障，有爭議要妥善處理。（編輯：楊凱翔）1080813