助攻國艦國造 兆豐銀與中信造船簽41.9億聯貸案

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）協助政府推動國艦國造，兆豐銀行今天與中信造船簽訂新台幣41.9億元聯貸案，支應建造12艘巡防艦統包採購案所需資金，是慶富詐貸案發生後，首例簽訂三方合約政府重大工程案件。

慶富詐貸案爆發後，相關部會事後檢討主因之一在於主管機關（國防部）、銀行（一銀）與得標廠商（慶富）間缺乏三方合約的照會機制，導致彼此無法相互勾稽、照會。

立法院財委會在2017年11月通過臨時提案，為避免慶富案重演，聯貸金額逾新台幣50億元以上的政府重大工程，都應採三方合約；行政院公共工程會也在2018年6月公告「得標廠商與銀行及採購機構共同簽署三方協議書」，提供遵循範本。

兆豐銀行表示，今天與中信造船簽訂的8年期、41.9億元聯合授信案，正是採取三方協議的首例，盼藉此協助廠商發展並響應國家政策。此次授信主要提供中信造船建造600噸級巡防艦12艘統包採購案所需各項保證及採購、建造船舶所需資金；其他聯貸銀行包括合作金庫銀行、台灣中小企業銀行、華南銀行及農業金庫等。

兆豐銀行指出，中信造船為國內主要民營造船廠，深耕船舶製造已逾40年，為國內目前少數具有承造海巡署大型巡防艦實績的造船廠；為響應政府國艦國造政策，近期參與海巡署600噸級巡防艦以及35噸級巡防艇建造工程，為國家海岸巡防工作付出相當貢獻。

另一方面，兆豐銀行說，根據Refinitiv （Thomson Reuters）統計，兆豐銀榮登今年上半年國內聯貸市場主辦銀行第一名銀行，除響應國艦國造政策，近期更榮獲金管會頒發新南向授信、中小企業放款、新創產業放款、智慧機械產業放款等4大獎項肯定。（編輯：林興盟）1080813