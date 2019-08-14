台泥上半年財報亮麗 股價穩上揚

（中央社記者韋樞台北14日電）台泥公司13日公布上半年財報，每股稅後盈餘（EPS）2.19元，勝過去年的2.14元，同時台泥擬將同集團的能元科技私有化，將成為台泥第2隻小金雞，台泥股價13日除權息後，今天穩定邁向填息路。

台泥上半年合併營收新台幣567億2348萬元，年減1.35%；稅前淨利149億3844萬元，年增3.45%；稅後歸屬母公司淨利111億8197萬元，年增11.71%；EPS 2.19元，略勝去年同期的2.14元。

台泥公司及國際中橡同時公告將增資台泥的全資子公司「台泥循環能源公司」10.5億元，並發行甲種特別股買回國際中橡的子公司「能元科技公司」股權，使能元成為台泥集團100%全資子公司，並推展鋰電池國際化。

台泥表示，能元科技資本額約56.63億元，股權比例為台泥持有約28.11%，國際中橡持有約58.65%，其他股東持有約13.24%。這次增資欲透過台泥循環能源公司買回能元科技股權，就是希望能元科技私有化，成為集團內100%的全資子公司，就如同當年執掌大陸水泥生產銷售所有事務的台泥國際公司從港股下市私有化是一樣的道理，所有的獲利全數挹注母公司，成為台泥集團的獲利金雞。

台泥本業將迎接第3、4季大陸水泥生產的旺季，外有併購土耳其水泥廠及擴展葡萄牙及北非的水泥生產事業，估計年底前再完成能元科技的私有化，法人估計，台泥上半年獲利非常好，下半年又是旺季，可望再交出如同去年一樣EPS 4.37元的亮麗成績單。

台泥股價13日除權息後一路走低，收在37.25元，今天開高走高，盤中最高37.9元，漲幅1.74%。同樣在大陸華中長江沿岸湖北、江西擁有生產基地的亞泥仍未公布上半年財報。（編輯：李信寬）1080814