資誠公布全球百大市值企業 台積電今年退步14名

（中央社記者劉姵呈台北14日電）資誠（PwC）發布2019全球百大企業總市值為21兆美元，再度創下歷史新高；不過台灣唯一進榜的台積電今年排行第37名，較去年下滑14名，市值年減140億美元。

資誠聯合會計師事務所（PwC）今天發布2019全球市值百大企業排名分析報告（PwC''s Global Top 100），統計2019年全球百大企業總市值為21兆美元（折合新台幣約659.4兆），再度創下歷史新高；但成長速度趨緩，與去年增幅15%比較，今年則只有增加約5%，增加1兆400億美元（折合新台幣約32兆6560億元）。

資誠報告中也指出，台灣唯一進榜的企業為台積電（2330），今年以市值2060億美元（折合新台幣約6兆4684億元）排行第37名，相較於去年排名第23名下滑了14名，市值也較去年減少約140億美元（折合新台幣約4396億元），減幅6.3%。

資誠統計，今年美國共有54家企業入榜，家數與去年相同，企業總市值約13.3兆美元（折合新台幣417.62兆），占全球百大企業市值63%，較去年增加1.1兆美元（折合新台幣約34.54兆），增幅9%，主要是因為美國擁有強健的經濟環境。

大中華區（包含中國、香港、台灣）一共有15家企業進榜，市值占全球百大企業比率較去年減少4%，主要是受到貿易局勢的不確定性及其對當地市場信心的影響。

歐洲國家今年一共有20家企業入榜，較去年減少3家，其市值占全球百大企業比率較去年減少5%，主要原因受到英國脫歐的不確定等地緣政治影響。

資誠審計服務營運長梁華玲於新聞稿中表示，雖然美國仍然是全球市值百大企業榜中的強國，但中國、印度和其他發展中市場的貢獻將會越來越大。她舉例，受惠於印度強勁的內需市場，信實工業和塔塔顧問的市值大幅成長，前者重返市值百強榜，後者則是今年首度入榜。

此外，資誠也指出，2019年全球前10大市值企業由科技業及電子商務產業主導，依序為微軟（Microsoft Corp.）、蘋果（Apple Inc.）、亞馬遜（Amazon.com Inc.）、Alphabet （Google母公司）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、Facebook、阿里巴巴（Alibaba）、騰訊（Tencent）、嬌生（Johnson & Johnson）、埃克森美孚（Exxon Mobil）。

值得注意的是，微軟今年擠下蘋果，奪下全球市值最大企業寶座，過去一年來市值增加2020億美元（折合新台幣約6兆3428億元）或29%，升至9050億美元（折合新台幣約28兆4170億元），主要受惠於微軟成功轉型為雲端運算公司。第2名的蘋果市值為8960億美元（折合新台幣約28兆1344億元），8年來首度未成為全球市值最大企業，過去一年市值增加5%。（編輯：張均懋）1080814