電商平台擴大公益服務 設專區全年無休

（中央社記者吳家豪台北14日電）電商業者創業家兄弟擴大公益服務，旗下電商平台生活市集「公益專區」正式上線，攜手超過10家公益機構，全年無休協助銷售商品，所得金額全數支持公益機構。

創業家兄弟今天發布新聞稿指出，生活市集「公益專區」已導入近50項商品，包含零食甜品、食品禮盒及日常用品等常態性品項。根據生活市集觀察，消費者選購公益商品以食品為主，零食甜點、食品、沖泡飲品為熱銷3大品類。

另外，生活市集中秋公益禮盒首波預購開跑，網站內數據顯示，今年中秋禮盒買氣提前在中秋節前一個月已湧現，近一週詢問度較前週增加4.7倍；消費者下單商品寄至公益機構的「送愛」方案也越來越受歡迎。

創業家兄弟董事長郭書齊說，創業家兄弟以多年來經營電商的經驗與數位行銷資源，讓2019年創業家兄弟公益服務升級，正式成立生活市集「公益專區」，以多樣化的常態性商品，持續性地提供銷售平台，且不收取上架費、成交不抽成，包含匯款費用等都由公司吸收，所得金額全數支持公益機構。

創業家兄弟定調2018年為「公益元年」，主動邀請公益機構在年節、母親節、中秋節等消費大檔期上架公益商品。今年吸引更多公益機構夥伴加入，至今已與喜憨兒基金會、唐氏症基金會、兒福聯盟、勵馨基金會、人安基金會、康復之友協會、育成福利基金會、伊甸基金會、黎明教養院等合作。（編輯：李信寬）1080814