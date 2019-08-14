亞泥上半年每股盈餘2.91元 創歷史新高

（中央社記者韋樞台北14日電）亞洲水泥上半年每股稅後盈餘（EPS）高達2.91元，創下歷年同期新高。亞泥表示，上半年大陸水泥的量和價表現頗佳，以及轉投資等業外收益近38億元，為挹注獲利主要來源。

亞泥上半年合併營收新台幣438億559萬元，年增12.3%；毛利127億3471萬元，年增36.49%；毛利率29.07%，較去年同期的23.92%增加約5.15個百分點；業外收益37億9822萬元，年增79.66%；稅前盈餘146億6681萬元，年增49.07%；稅後歸屬母公司淨利為91億1901萬元，年增46.45%，EPS 2.91元，創下同期歷史新高。

展望未來，亞泥指出，在台灣方面，政府強化內需，加強推動公共建設、擴大投資，但今年台灣的水泥業大環境仍供過於求、競爭激烈，營運依舊艱困。

而中國大陸今年的經濟成長預估約6%，水泥需求約21億公噸，與去年22.1億公噸相比微幅下滑；但大陸水泥業有望延續去年高價行情，繼續維持獲利水準。

另一家水泥大廠台泥公司上半年合併營收567億2348萬元，年減1.35%；稅前淨利149億3844萬元，年增3.45%；稅後歸屬母公司淨利111億8197萬元，年增11.71%；EPS 2.19元，略勝去年同期的2.14元。（編輯：鄭雪文）1080814