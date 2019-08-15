技嘉伺服器帶動成長 投顧維持買進評等

（中央社記者吳家豪台北15日電）板卡廠技嘉第2季獲利優於市場預期，投顧表示，技嘉已將輸美產能移回台灣，受美中貿易戰影響不大，看好伺服器出貨將帶動另一波成長，維持買進評等和目標價新台幣62元。

受台股盤中重挫逾百點影響，技嘉股價今天開低，盤中下探46.4元、跌幅約3.7%；至10時8分左右，成交量超過3830張。

由於進入主機板傳統淡季，加上伺服器專案出貨減少，技嘉第2季營收新台幣123億元，季減23%，年減13%；但毛利率由第1季12.9%上升至17.9%；營業利益2.67億元，季增84%，年減53%；受惠於利息收入及其他收益挹注，業外共獲利2.35億元；稅後淨利4.81億元，季增94%，年減28%；每股盈餘（EPS）0.76元，高於市場預期。

投顧指出，美中貿易開戰，技嘉去年第4季陸續將輸美產能移回台灣，因此不致於被課稅；近期川普針對3250億元的中國大陸消費性電子產品輸美部分課稅10%，技嘉電競筆電營收比重在10%以內，而且去年11月也將筆電輸美部分移回台灣製造，未來美中貿易戰對技嘉影響不大。

投顧表示，去年第2季虛擬貨幣進入整理，主因許多國家央行政策打壓，使得礦機需求下滑，且英特爾處理器缺貨，造成技嘉去年第2季之後業績下滑；但谷底在去年第4季，今年業績逐漸好轉，加上技嘉伺服器出貨上升，可望帶動另一波成長。

根據投顧觀察，技嘉多年來耕耘伺服器代工，今年大爆發，第1季出貨占營收比重超過20%，第2季略微下滑，但第3季客戶恢復下單，出貨更勝第1季；技嘉預估伺服器每年出貨成長超過20%，將成為未來成長來源之一。因此投顧維持技嘉「買進」評等及目標價62元。（編輯：蘇志宗）1080815