有線電視陷價格戰 大豐逆勢突圍淨利大增逾3成

（中央社記者江明晏台北15日電）有線電視產業競爭、成長停滯，大豐靠著成本管控、提升ARPU、寬頻用戶等策略，繳出逆勢成長的佳績，上半年營收突破10億元，淨利大增逾3成，每股盈餘1.54元，董事長張銘志看好下半年更旺。

有線電視業者大豐今天召開法人說明會，董事長張銘志表示，雖然有線電視成長停滯，但大豐上半年度合併營收新台幣10.09億元，較去年同期成長3.95%，用戶數約略持穩，靠著ARPU提升，成功提升營收表現，加上成本控制，大豐今年上半年歸屬母公司淨利2.28億元，年增32.7%，每股盈餘1.54元，優於去年同期的1.16元。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計顯示，今年首季全台有線電視收視戶504.2萬戶，普及率57.6%，已連續6個季度下滑，用戶數相較2017年第3季的524.8萬戶，減少了20萬戶，等於每個月都有超過1萬戶家庭「剪線」，下滑趨勢不容小覷。

全台有線電視用戶數處於成長停滯、衰退狀態，大豐主要經營區域集中在新北市、高雄等，用戶數近幾年雖緩步下跌，目前約至23.5萬戶、市占率5%左右，但靠著成本管控與提升每戶平均貢獻金額（ARPU）、寬頻用戶滲透率提高等策略，營運逆勢成長。

張銘志表示，下半年營運成本仍有進一步消減的空間，看好今年下半年營運將比上半年更好，也會優於去年同期水準。

談及有線電視市場競爭狀況，張銘志指出，有線電視利潤很薄，台北市可以說是一級戰區，更有業者祭出「寬頻加有線電視一年只要1800元」的價格，這樣的價錢不可能有賺錢，大豐在價格競爭上的優惠最多只有給到一年新台幣3000元。

但張銘志也說，有線電視屬於內需產業，不受到國際經濟情勢干擾，大豐成立以來，除了2016年因跨區經營成本提升EPS轉負，其餘年度都保持獲利，未來成長動能來自於寬頻用戶，大豐也將布局多元加值服務、穩固用戶，並攜手合作夥伴推出OTT服務，未來不會只定位「有線電視」業者。

近幾年，中華電信在寬頻服務的市占率逐漸減少，大豐是在台灣市場中與中華電唯二使用GPON架構光纖到戶架構的業者，在價格上又更具競爭力，上半年大豐寬頻用戶淨增加3200戶，已突破9萬5000戶，成長率達3.5%，營收則成長約5.5%，看好未來成長潛力。

展望5G，張銘志認為，5G對於有線電視或家庭寬頻產業不是威脅，反而是借助固網相互輔助，FTTH更是寬頻發展基礎，電信商布建綿密5G網路基站，考量資本支出壓力與工程時程，與有線電視業者合作才最具效益。

被問及未來是否還要做跨區，張銘志回應「如果有利可圖的話，為何不做？」但目前還沒有具體規劃要跨入新的區域，大豐目前手握新北市、高雄、基隆全區執照，目前還沒有在基隆地區開展服務，在明年執照到期前會做決定，考量的關鍵是合理性、必要性、效應性。

而對於媒體先前報導大豐與代理商有授權費爭議、恐上演頻道斷訊風波，張銘志表示，大豐現金部位充足，問題出在「代理商不收你的錢」，但他強調，目前大豐已經和大部分的頻道代理商達成協議，不會影響到營運。（編輯：楊凱翔）1080815