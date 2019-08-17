兩岸近期雨季長 水泥業：先蹲後跳需求延後爆發

（中央社記者韋樞台北17日電）台灣南部近期大雨不斷，大陸南方亦同，大小工程進度全遭延誤，水泥出貨量自然較差。水泥業者表示，雨季過後的趕工和大陸國慶前後十天慣例會限產，屆時需求爆發力非常大。

台泥表示，近期台灣南部和大陸南方都在下大雨，今年雨季較往年長，各大小建設工程遭到一些延誤，台泥旗下在大陸的水泥出貨量比往年略少一些，6月和7月出貨量各約430萬公噸到440萬公噸，比去同期的440萬公噸到450萬公噸微減。

估計8月整體出貨量約440萬公噸到450萬公噸，第4季為往年旺季，每個月出貨量約增加到480萬公噸到500萬公噸。

至於價格部分，台泥指出，受到雨季影響，出貨量減，需求少，自然價格下修，目前台泥在大陸的大本營廣東省的水泥出廠價每公噸人民幣440元到450元；廣西省每公噸約370元到380元；華東江蘇一帶每公噸400元；但貴州省的水泥業者之間彼此競爭激烈，也沒有實施錯開高峰生產，因此價格相當低迷，每公噸僅250元到260元。

台泥認為，預計9月起雨季慢慢緩和，各大小建設工程開始加工趕進度，特別是每年大陸10月初國慶日前後各10天（約9月20日到10月10日）都會下令限產，屆時水泥供給量下降，需求量將會爆發，若再加上第4季碰上大陸北方的霧霾嚴重，相關產業更會被要求停產減少空污，供給量進一步縮減，價格可望上揚，彌補近期雨季的營收和獲利損失。

大陸生產基地位於湖北省和江西省的亞泥也說，今年大陸水泥需求從房地產轉由基礎建設拉動，大陸交通、能源、農村等基礎建設投資規模已逾人民幣兆元。主要是大陸陷入美中貿易戰的極度不確定性，必需要加強內貿和基礎建設才能維持一定的經濟成長，原物料業是基礎建設必備，自然會受惠。

展望下半年，亞泥認為，第3季起步入旺季，第4季旺季效應更明顯，雖然中國大陸今年全年水泥需求約21億公噸，比去年的22.1億公噸微減；但雨季過後和第4季有望延續去年高價行情，繼續維持獲利水準。（編輯：林興盟）1080817