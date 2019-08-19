製造業產值連2季衰退 經濟部：下半年有望好轉

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）製造業產值連2季衰退，第2季產值年減4.57%。經濟部統計處指出，下半年進入傳統生產旺季，電子新品上市以及廠商擴增產線，表現將於上半年，有望逐步回暖。

經濟部統計處今天公布今年第2季製造業產值新台幣3兆3243億元，年減4.57%，連續2季負成長，不過，減幅較上季年減4.95%略微趨緩。觀察各業別，電腦、電子產品及光學製品業表現一支獨秀，年增達20.93%，不過，化學原材料業、液晶面板及其組件、機械設備業等均雙位數衰退。

電腦電子產品及光學製品業產值年增20.93%，統計處說明，由於伺服器業者擴增國內產線大幅增產，加上汽車電子控制器、恆溫控制器及網通設備等接單暢旺，讓產值創下民國100年第4季以來最大增幅。

資訊電子產業方面，電子零組件業產值年減6.42%，其中，因終端電子產品需求疲弱，加上半導體客戶調整庫存，導致積體電路業年減3.13%；液晶面板及其組件業則因中國開出新產能，產生排擠效應，年減13.38%。

傳統產業部分，統計處表示，化學原材料業因國際油價震盪，石化原料價格走低，產值年減14.79%；基本金屬業則受美歐防衛課稅影響，外銷接單鈍化，加上部分產線設備檢修，產值年減11.29%。

機械設備業因美中貿易紛爭，減少設備投資需求，致年減10.79%；汽車及其零件業則受進口車競爭及外銷受挫影響，年減0.83%，惟貨車因換購熱潮而持續增產，抵銷部分減幅。

展望未來，統計處表示，受到全球景氣放緩以及美中貿易戰情勢不明，影響企業投資與終端消費信心，機械設備將受上述因素影響，今年表現較不樂觀。

統計處表示，目前仍很難評估全年表現，不過，下半年表現將優於上半年。由於進入傳統生產旺季，受惠於消費性電子新品、5G基礎建設、人工智慧、物聯網等新興應用持續擴展，以及部分廠商持續擴增國內產線，有助製造業逐步回暖。（編輯：張均懋）1080819