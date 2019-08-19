國發會：前瞻計畫第1期執行率逾9成 進度順利

（中央社記者潘姿羽台北19日電）審計部報告指出，前瞻預算第一期預算實現率僅6成，因而有媒體質疑前瞻計畫執行不彰，國發會今天特別發布新聞稿，強調「預算實現率」與「計畫經費執行率」不同，截至去年底，執行率已達92.35%。

前瞻基礎建設計畫管考由國發會統籌辦理，並依計畫性質，由工程會及科技部辦理管考，採按月追蹤、按季管考，每季績效檢討報告均報奉行政院核備後送立法院。

然而，審計部日前完成的「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算審核報告」，內容提到，前瞻計畫預算實現率僅6成。

國發會對此表示，前瞻計畫第1期（106年9月至107年12月）特別預算共有新台幣1070.7億元，截至107年12月，特別預算扣除行政院核定41.06億元不納預算執行的累積預定支用數為1029.6億元，執行數為950.8億元，計畫經費執行率已達92.35%，執行順利。

至於媒體關注的「預算實現率」，為何與「計畫經費執行率」有明顯落差？國發會解釋，審計部與主計總處主要管控各機關預算經費的執行情形，國發會與工程會管考重大公共建設計畫的執行情形，因此審計部預算實現率著重經費支用，國發會則著重計畫的執行進度。

國發會舉例，如果計畫已執行完成，但尚未完成經費付款，國發會實務上會將「應付未付款」列計為執行數；也因此，在計算管考成果上，會因為各機關管考目的及範圍上有所差異，導致結果不同。

另外，關於補助地方政府預算實現率有待加強部分，國發會表示，已經請各主管機關及早辦理年度計畫相關前置作業，如競爭型計畫須地方政府提案者，可採計畫整體規劃及一次核定經費，分年度執行及管控的推動模式；行政院主計總處也研議訂定合理且具彈性的撥款原則，以加速前瞻計畫推動與執行。（編輯：趙蔚蘭）1080819