台積電力挺 台股盤中站回10日線

（中央社記者韓婷婷台北19日電）美股大漲激勵亞股今天普遍穩健走揚，台股也在台積電止跌走升下，收復10日線10417點，不過分析師表示，台股依舊處於低檔區，在未站穩10500點之前難言底部成形。

截至10時30分，加權股價指數上漲54點、為10475點、成交值新台幣548億元。

台積電今天成為多頭中流砥柱，帶動電子股成為今天資金集中焦點，包括聯發科、環球晶、面板雙虎走勢都相當強勁。股王大立光則意外遭外資降評，以低盤開出，跌幅一度超過3%，壓抑蘋概股反彈力道。

美國總統川普18日表示，他與蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）談過話，討論美國對中國進口品加徵關稅的影響，以及來自南韓三星電子的競爭壓力。對於關稅可能傷害蘋果一事，川普認為庫克所言有理，因為三星產品不會受相同的關稅影響。川普表示，庫克「提出非常令人信服的論點，我會好好思考這件事」。

分析師表示，除了歐美股強彈激勵台股外，陸股在10時之後的強拉，也推了多頭一把，短線表現凸出的散熱、5G概念雖有漲多休息的跡象，但並未出現大幅拉回，顯示資金在類股中輪動，有機會引導台股朝良性循環發展。

分析師指出，台股即將在21日進行台指期結算，近期外資在台股的動作預估多看少做，一方面觀察美國總統川普是否仍有影響資本市場的言論，另一方面也等待台指期結算後再重新布局。

法人認為，台股年線10372點支撐相當強勁，10180點可望確認為短線低點，不過由於技術面在8月初大幅修正後遭到破壞，月線向下穿破季線形成死亡交叉，短線籌碼仍待整理，才會有較像樣的反彈走勢出現。（編輯：趙蔚蘭）1080819