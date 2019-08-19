庫克會川普關稅現轉圜契機 蘋概股加溫

（中央社記者韓婷婷台北19日電）美國總統川普與蘋果公司執行長庫克餐會，為關稅帶來轉圜契機，激勵蘋果概念股轉強，唯蘋果新機亮相前股王大立光竟遭外資降評獨弱，多少壓抑整體反彈力道。

美國總統川普18日表示，他與蘋果（Apple）公司執行長庫克（Tim Cook）談過話，討論美國對中國進口品加徵關稅的影響，以及來自南韓三星電子的競爭壓力。

川普和庫克16日在位於新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）高球俱樂部舉行晚餐會。對於關稅可能傷害蘋果一事，川普認為庫克所言有理，因為三星產品不會受相同的關稅影響。川普在新澤西州一座機場向記者表示，庫克「提出非常令人信服的論點，我會好好思考這件事」。

蘋果相關產品能否避開關稅再度引發市場關注，觀察今天蘋概股走勢，除了大立光外幾乎全面出現反彈格局。美系外資在16日出爐的最新報告中將大立光降評，主要原因是看到大陸光學廠舜宇光近期在高階鏡頭領域大有進展，擔憂產業競爭轉趨緊張。

大陸光學廠崛起，威脅大立光的論調跟看法似乎在每年蘋果新機發表前總是會出現的戲碼，法人表示，其實在光學領域是一場極度競速的領域，包括技術及資本支出，每年大立光、玉晶光，甚至日本的康達智都會有大進展，以因應新一代手機規格不斷提升的需求。

大立光今天股價開低走低，一度回測到3705元，大跌115元，跌幅3%，接近午盤跌幅逐步收斂；今天蘋概股由台積電、鴻海領軍，包括康控、新日興、新普、穩懋、可成、臻鼎、嘉聯益、台郡、GIS-KY等都有強勁表現。（編輯：趙蔚蘭）1080819