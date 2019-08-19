電信業異業結盟 布局數位生活商機

（中央社記者江明晏台北19日電）電信業布局數位生活商機，積極尋求異業合作，遠傳電信連續3年攜手EZTABLE，加碼精緻餐飲優惠，台灣大哥大旗下MyMusic與TikTok合作徵件，雙平台共創近300萬觀看、點聽次數。

遠傳連續第3年與全台最大餐廳訂位平台「EZTABLE簡單桌」合作，攜手推出「2019台北餐廳週」活動，精緻餐飲6折起，將自20日起跑，遠傳今年加碼用戶每張訂單可再折250元、白金會員可享400元優惠。

根據EZTABLE約400萬會員資料統計，發現全台越來越多消費者願意在線上預付部分餐飲費用，以換取更良好的用餐體驗，其中又以年輕消費者對線上預付訂位的接受度最高，35歲以下消費者就占整體會員5成，米其林等高級餐廳的影響更為顯著，光是今年上半年透過EZTABLE預訂精緻餐廳的訂單數就較去年成長37%，顯示精緻餐飲逐漸融入消費者生活中。

遠傳也觀察出，偏好於網路搜尋美食資訊者，以25至40歲用戶為主，女性比例略高於男性，與「EZTABLE簡單桌」的用戶輪廓高度吻合，也因此雙方持續深耕「台北餐廳週」活動，提供用戶數位行動生活。

台灣大哥大旗下音樂串流平台MyMusic繼跨足電競Garena極速領域後，再度啟動全新異業合作，攜手手機行動短影音平台TiktTok聯合推出「畢業聲」原創歌曲徵件計畫，為期一週的徵件活動，就收到上千件高中、大學生投稿，並出現民謠、嘻哈、搖滾等多元風格；最後由三信家商的學生作品「盛夏」勝出，以超過2.8萬票勇奪「畢業聲」首屆冠軍。

同時MyMusic也幫助年輕創作者圓夢拍攝專業MV，透過這次與TikTok的合作，MyMusic也將持續「畢業聲」原創歌曲徵件計畫，提供年輕學子創作平台。

MyMusic表示，隨著手機上網吃到飽普及，音樂串流服務已成為年輕世代最常使用的聽歌方式之一。這次與TikTok合作的「畢業聲」活動期間，雙平台「畢業聲」原創歌曲作品共同創下近300萬觀看與點聽次數，成功吸引15至23歲的高中、大學生，MyMusic會員較去年同期成長超過1成。（編輯：李信寬）1080819