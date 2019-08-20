沈榮津：2030年前供電穩定 綠能占比估逾2成

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）經濟部長沈榮津今天指出，政府已盤點台商回流、半導體投資以及經濟成長等用電需求，預估在2030年前，台灣將穩定供電，且隨著技術成熟，綠能發電占比有望超過2025年的20%。

經濟部長沈榮津今天出席「轉型能源綠色經濟國際論壇」，會後受訪時做以上表示。

沈榮津說，考量台商回流踴躍，台積電、華邦、力晶、美光等大廠投資半導體，用電需求增加，及車輛電動化、經濟成長等因素，經過初步盤點，備用容量率2030年前將超過15%，政府能穩定供電，滿足各界需求。

他表示，政府正規劃離岸風電第三階段區塊開發，預估離岸風電在2026年至2030年間，每年將增加1GW，共5GW外，太陽能轉換效率也在進步，隨著綠能技術成熟，2030年綠能占比應會提升，超過2025年占比2成，燃氣則是維持5成不變，燃煤可能再調整。

不過，他也說，具體能源配比仍在盤點中，待實際配比出爐後，將再對外說明。

政府推動能源轉型，目標在2025年全面非核化，規劃2025年時能源配比為，綠能發電占比20%、燃煤占比30%以及燃氣占比50%。

外傳經濟部最快將在月底公布離岸風電第三區塊開發方向及內容，但離岸風電業者認為應先檢討本土政策，明年再公布開發規則。

沈榮津回應，「大家將意見講出來，我覺得蠻好的」，政府將檢討哪些應該加快步調、哪些放慢，以務實態度看待。能源局正在蒐集開發商意見，做整體考量。（編輯：林孟汝）1080820