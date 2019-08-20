更多編輯台推薦新聞：
中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號
兩岸

中國訊息戰對付香港抗爭 臉書推特刪除帳號

早安世界》川普證實 已批准售台亞洲最強中輕型F-16V戰機
早報

早安世界》川普證實 已批准售台亞洲最強中輕型F-16V戰機

反送中全球登廣告籲關注香港 感謝蔡總統雪中送炭
兩岸

反送中全球登廣告籲關注香港 感謝蔡總統雪中送炭

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

科技業涉反托拉斯 傳美十多州檢察長擬聯合調查

最新更新：2019/08/20 13:45

（中央社舊金山19日綜合外電報導）華爾街日報今天報導，美國十多州的檢察長準備針對科技巨擘展開聯合調查，以了解他們是否違反反托拉斯法。

華爾街日報引述兩位不具名人士表示，這些州檢察長可能在下個月正式宣布調查，將深入了解大型網路公司與科技平台是否利用本身的優勢來阻撓競爭。

議員和民權團體人士擔心科技巨擘諸如Google、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）等在數位經濟扮關鍵角色，其市場主導力量也愈來愈大。

但科技巨擘與支持者都否認有壟斷行為，他們表示數位經濟發展迅速，不但促進競爭，帶動價格降低，也讓消費者擁有更有多選擇。

另一方面，國會議員也盯上科技業，上個月舉行的反托拉斯聽證會，包括蘋果（Apple）、亞馬遜、臉書與Google行政高層都出席。

紐約時報報導，一群州眾議員上個月在華府，與司法部反托拉斯官員見面，因而有州檢察長聯合大調查行動。

司法部已對科技業展開廣泛的檢視。聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）也對臉書進行一項反托拉斯調查，並檢視其他公司的作法。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1080820

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報