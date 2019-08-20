科技業涉反托拉斯 傳美十多州檢察長擬聯合調查

（中央社舊金山19日綜合外電報導）華爾街日報今天報導，美國十多州的檢察長準備針對科技巨擘展開聯合調查，以了解他們是否違反反托拉斯法。

華爾街日報引述兩位不具名人士表示，這些州檢察長可能在下個月正式宣布調查，將深入了解大型網路公司與科技平台是否利用本身的優勢來阻撓競爭。

議員和民權團體人士擔心科技巨擘諸如Google、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）等在數位經濟扮關鍵角色，其市場主導力量也愈來愈大。

但科技巨擘與支持者都否認有壟斷行為，他們表示數位經濟發展迅速，不但促進競爭，帶動價格降低，也讓消費者擁有更有多選擇。

另一方面，國會議員也盯上科技業，上個月舉行的反托拉斯聽證會，包括蘋果（Apple）、亞馬遜、臉書與Google行政高層都出席。

紐約時報報導，一群州眾議員上個月在華府，與司法部反托拉斯官員見面，因而有州檢察長聯合大調查行動。

司法部已對科技業展開廣泛的檢視。聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）也對臉書進行一項反托拉斯調查，並檢視其他公司的作法。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1080820