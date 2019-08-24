鮑爾發表備受矚目演說 未提示聯準會是否再降息

（中央社傑克森霍爾23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會主席鮑爾今天表示，美國經濟仍處「有利地位」，聯準會將「採取適當行動」維持目前的經濟擴張。但他對聯準會下次會議是否會再降息幾乎未作任何提示。

全球央行年會在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行，鮑爾（Jerome Powell）發表備受矚目演說時，列舉聯準會正在監控的多項經濟與地緣政治風險，其中許多與美國總統川普對中國和其他國家發動的貿易戰有關。

不過，鮑爾仍表示：「美國經濟整體而言持續表現良好。企業投資與製造業雖然轉弱，但就業市場堅實成長，加以薪資升高，帶動了強勁的消費，也支撐住溫和的整體成長。」

聯準會7月底宣布超過10年來首度降息，幅度0.25%，鮑爾當時表示只是中期調整，而非降息循環的開始，其後川普一直施壓，要求聯準會再迅速大幅降息。但投資人若期待聯準會9月再降息，甚至今年有可能再數度降息，鮑爾今天演說的整體論調可能令他們失望。

鮑爾表示，如果貿易戰擾亂了企業投資和信心，而且造成全球成長「下降」，聯準會無法透過貨幣政策導正一切。

他又說，「近年沒有前例可供引導應對當前情勢作任何政策回應」，而貨幣政策也「不能提供國際貿易的確切規則手冊」。

鮑爾又說，考量英國可能硬脫歐，以及香港的緊張情勢，加上德國等國家經濟可能走緩，還有其他海外的問題，聯準會必須「看穿」短期的亂象，聚焦於美國的表現如何。（譯者：林治平）1080824