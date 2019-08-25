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癌症檢測晶片遭爆涉剽竊 國研院：嚴重扭曲誤導

最新更新：2019/08/25 14:33

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）媒體報導「國研院癌症檢測晶片遭爆料偷自美國名校」，國研院今天說，媒體提及的「癌症檢測晶片」並非國研院贊助或開發的成果，新聞標題嚴重扭曲並誤導，國研院對此深感遺憾。

媒體報導「國研院癌症檢測晶片遭爆料偷自美國名校」，對此，國家實驗研究院今天透過新聞稿指出，台灣儀器科技研究中心創價醫材加速器平台對於正在司法調查的案件不發表評論；但是，媒體轉述的「癌症檢測晶片」並非國研院贊助或開發的成果，新聞標題嚴重扭曲並誤導，國研院對此深感遺憾。

國研院表示，平台協助學術團隊或新創公司的研究成果商品化。因此，平台在輔導任何研發團隊之前，必先確認該團隊擁有自有的智慧財產權，平台才會開始提供後續服務。

國研院說，在確認研發團隊的產品獲得專業單位驗證與知名企業資金贊助後，平台將會協助該研發團隊發表成果，以協助生醫產業在國內生根。

國研院表示，醫華生技產品已在台安醫院、彰化基督教醫院等醫療院所長期測試，成效獲得醫院肯定，之後並取得知名企業麗寶生醫的高額訂單。

國研院指出，媒體報導的癌症檢測晶片技術，根據平台輔導協助的新創公司所提出的專利證書，是該公司擁有，並非國研院。由於已進入司法程序，國研院專利爭議不發表評論。（編輯：蘇志宗）1080825

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