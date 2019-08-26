調查：全球5G網路基建 2020年營收翻倍

（中央社記者江明晏台北26日電）2019到2020年間，許多大城市都將推出5G服務，Gartner預測，2020年全球5G網路基礎建設營收將翻倍，達42億美元；設備廠商認為，工業用戶私有網路是極具潛力的市場。

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2020年全球5G無線網路基礎建設相關營收將達42億美元，較2019年的22億美元增加89%，幾乎是翻倍的水準。

而2019年所有通訊服務供應商（CSP）無線基礎建設營收中，5G新無線電（5G NR）基礎建設投資將占6%，並可望於2020年達到12%。

Gartner表示，2019到2020年間，5G無線網路基礎建設營收可能近翻倍；而2019年的5G部署狀況，通訊服務供應商正利用非獨立（non-stand-alone）技術，讓5G NR設備能搭配既有的4G核心網路基礎架構一起使用，以推出速度更快的5G服務。2020年時，通訊服務供應商將推出獨立5G技術，屆時將需要5G NR設備和5G核心網路。這不僅降低通訊服務供應商的成本，也提供使用者更好的效能。

2019到2020年間，許多大城市都將推出5G服務。目前已開始提供服務的國家有美國、南韓及部分歐洲國家，包括瑞士、芬蘭和英國；而加拿大、法國、德國、香港、西班牙、瑞典、卡達和阿拉伯聯合大公國的通訊服務供應商則是已經公布計畫，要在2020年之前加速5G網路的布置。Gartner初估，全球已有7%的通訊服務供應商部署5G基礎建設網路。

雖然消費者是5G技術開發的主要推手，但通訊服務供應商將逐漸把5G服務瞄準企業用戶。Gartner看好，5G網路可望將行動網路的生態系統拓展到新的產業，例如智慧製造、自動駕駛交通工具、遠距醫療、農業和零售產業，此外也能讓工業用戶自行架設私有網路。

設備廠商認為，工業用戶私有網路是極具潛力的市場。Gartner指出，5G私有網路商機仍處於初期階段，但廠商、監管單位和制定標準的相關機構已蓄勢待發。德國已釋出3.7GHz頻段做為私有網路之用，日本也為此保留4.5GHz和28GHz頻段。愛立信（Ericsson）打算透過通訊服務供應商提供解決方案，打造具高度可靠性、高效能及通訊安全的私有網路，諾基亞（Nokia）則已開發出一整套解決方案，讓大型工業機構可直接投資自家私有網路。（編輯：趙蔚蘭）1080826