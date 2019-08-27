響應新南向 國泰證券攜手證交所泰國辦說明會

（中央社記者韓婷婷台北27日電）響應政府新南向政策，國泰金控旗下子公司國泰證券首次和泰國聯昌證券（CIMB）合作，攜手台灣證交所於26日在泰國曼谷舉辦台灣股市投資說明會，替台股引資。

國泰證券表示，在母公司國泰金控積極拓展東南亞近30年版圖的支持下，也積極跟進開拓新南向市場，期許業務版圖也能隨著東協經濟成長而逐步擴張。

國泰證券表示，東協國家中，泰國相較於新加坡與馬來西亞，對海外市場投資態度較為保守，主要是因為對台灣股市及交易制度的不熟悉。國泰證券認為，泰國是相當值得開發的市場，尤其中美貿易戰後，許多在中國投資的廠商已進行南移，絡繹不絕的資金也隨之流向東南亞市場，預期未來對海外投資的態度，也將逐步積極開放。

國泰證券指出，台灣寬鬆的資金政策將使得經濟維持樂觀展望，儘管全球正面臨中美貿易戰效應，台股受惠的相關產業仍能多加留意，如半導體、網通及印刷電路板（PCB）等。

此外，證交所也指出，台灣產業的成長性、台股高股息殖利率的特性等，都是台灣股市的優勢，尤其2018年平均高達4.52%股息殖利率於新興市場名列前茅，僅次於英國的4.91%，更有利政府及退休基金等機構投資人長期投資。（編輯：李信寬）1080827