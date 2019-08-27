高齡商機 工研院：2021年健康促進產值逾千億

（中央社記者潘姿羽台北27日電）台灣已在2018年步入高齡社會，隨著人口高齡化的趨勢，健康促進產業商機浮現；工研院IEK Consulting預測，2021年台灣健康促進相關產業的產值將超過新台幣1322億元。

工研院今天舉辦「2019健康促進產業國際論壇」，特別邀請日本專家前來，從總體經濟面與產業推動面，分享日本企業的實戰經驗與社會所面臨的課題。

經濟部工業局副組長李佳峯致詞時表示，台日都面臨高齡社會挑戰，台灣近年積極推動健康產業，希望結合資通訊科技、跨業整合，以及法人技術能量，輔導國內業者發展創新營運模式，並進一步協助與國際市場做連結；未來也希望與日本建立更多的合作，發揮互補支援的加乘戰力，開創健康服務市場。

工研院IEK Consulting預測，2021年台灣健康促進相關產值將超過1322億元；工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元指出，智慧科技促使健康相關產業發展日益蓬勃，未來結合多元化的創新健康照護服務、跨業整合提供新形態解決方案的產業投資機會，將會逐漸浮現。

日本經產省內閣是日本健康促進產業發展的首要推手，工研院因而邀請了日本經濟產業省商務服務小組副局長兼任厚生勞動省醫政局副局長、內閣秘書處健康暨醫療策略室次長江崎禎英以「實現生涯現役社會-如何因應超高齡化社會」為題進行專題演講。

江崎禎英認為，未來政府除了提供完善的社會保險制度、健康照護與醫療體系，更要思考如何建構個讓高齡者持續參與的複合型社會，協助高齡者實現自律及自給自足的生活。

日本大型智庫日本總合研究所（JRI）諮詢與研究部部長紀伊信之分享日本經驗，他指出，日本在超高齡化社會趨勢下面臨的2大社會課題為照護需求急速擴大，以及高齡失智症比例急速攀升。

為了解決2大問題，紀伊信之表示，日本正以科技、服務、官方民間合作等形式發展各項創新；他特別強調，照護工作的職責不單只是醫療（醫院），臨終照護也將成為未來照護工作發揮及累積專業的領域。（編輯：黃國倫）1080827