新遊戲添題材 網龍股價創9年新高

（中央社記者韓婷婷台北27日電）智冠集團旗下子公司中華網龍連續4季轉盈，擺脫谷底加上預告第4季將推出重量級產品「黃易M」，為明年營運增添想像空間題材，激勵股價強登漲停創9年新高。

遊戲類股近來呈現輪動格局，在各擁題材推動下一棒接一棒，繼鈊象、傳奇在業績亮眼點火下展開波段漲幅展現強勢姿態後，網龍也逐步擺脫谷底、營運迎來轉機帶動下接棒演出，無畏貿易大戰紛擾，連2天強攻，今天開高後快速亮燈漲停來到75.4元，創下2012年8月以來9年新高價。帶動昱泉跟進漲停。

曾經是遊戲股王的網龍，在沈寂多年後，苦尋求新機會點，去蕪存菁採取經典端遊重製為手機遊戲的策略，已經逐步見到成效，去年推出人氣手機遊戲「吞食天地M」表現亮眼，帶動營運翻轉，從去年第3季開始虧轉盈。

網龍今年第2季EPS為0.29元，雖然較第1季的0.44元下滑，但營運連續4季獲利，上半年稅後盈餘6263萬元，EPS為0.73元，相較去年同期的虧損0.4元已大幅改善，表現穩健。

展望下半年，「吞食天地M」繼泰國繳出漂亮成績後，將轉戰越南市場，有望為網龍帶來權利金分成。備受期待的重量級大作「黃易M」則預計在第4季推出上市。將為明年營運帶來新動能。（編輯：趙蔚蘭）1080827